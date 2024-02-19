Смородская: «Пусть Кокорин выступает там, где у него хорошо складывается»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Способен ли Кокорин выступать в более сильном чемпионате? Пусть выступает там, где у него хорошо складывается. Более сильный чемпионат — не факт, что он подойдет игроку», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, российский футболист выступает за «Арис» на правах аренды. Контракт Кокорина принадлежит «Фиорентине».

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