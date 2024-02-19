Первый тренер Кокорина: «Пускай Саша доигрывает на Кипре»

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина, поделился мнением об игре российского футболиста.

Напомним, вчера, 18 февраля, в матче против АЕЛа Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра, отличившись уже на 12-й секунде игры. Отметим, что права на 32-летнего нападающего принадлежат «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды.

«Конечно, ему принимать решение, возвращаться в «Фиорентину» или оставаться в «Арисе», но я бы на его месте остался бы на Кипре. Даже в 32 Кокорин показывает, на что способен. Пускай до конца (карьеры) и доигрывает там», — цитирует Стаферова Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 23 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.