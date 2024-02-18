Нападающий Александр Кокорин вписал свою фамилию в историю чемпионата Кипра. Россиянин забил самый быстрый гол в истории турнира, отправив мяч в сетку уже на 12-й секунде матча против АЕЛа. Пресс-служба «Ариса» опубликовала видео гола.

Отметим, что за «Арис» Кокорин выступает в аренде. Права на форварда до сих пор принадлежат итальянской «Фиорентине», где в своё время Александр заиграть не смог.

В марте Александр Кокорин отпразднует свой 33-й день рождения. В 2011-2017 годах нападающий выступал за национальную сборную России.