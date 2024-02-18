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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Как ​Кокорин вошёл в историю на Кипре – видео гола видео

18 Февраля 2024 • 21:18 Комментировать
Арис Лимасол
4:0
АЕЛ Лимасол
окончен

Нападающий Александр Кокорин вписал свою фамилию в историю чемпионата Кипра. Россиянин забил самый быстрый гол в истории турнира, отправив мяч в сетку уже на 12-й секунде матча против АЕЛа. Пресс-служба «Ариса» опубликовала видео гола.

 

Отметим, что за «Арис» Кокорин выступает в аренде. Права на форварда до сих пор принадлежат итальянской «Фиорентине», где в своё время Александр заиграть не смог.

В марте Александр Кокорин отпразднует свой 33-й день рождения. В 2011-2017 годах нападающий выступал за национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин

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Сегодня, 18 Февраля
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Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра
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