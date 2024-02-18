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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Кокорин оформил дубль в матче за «Арис»

18 Февраля 2024 • 20:24 Комментировать
Арис Лимасол
4:0
АЕЛ Лимасол
1 1.30 X 5.30 2 9.50
1-й тайм

В эти минуты «Арис» принимает у себя дома АЕЛ в рамках матча 26-го тура чемпионата Кипра. На данный момент «Арис» громит своего соперника со счетом 3:0.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе своей команды и забил уже на 12-й секунде встречи. Данный гол стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра. Отметим, что спустя пять минут 32-летний форвард оформил дубль, а еще через три минуты его партнер по команде Кажу довел счет до разгромного – 3:0.

На данный момент «Арис» занимает вторую позицию в чемпионате Кипра, имея в своем активе 53 балла после 25 матчей.

Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра
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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин

Новости по матчу

Сегодня, 18 Февраля
20:24
Кокорин оформил дубль в матче за «Арис»
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