Кокорин оформил дубль в матче за «Арис»

В эти минуты «Арис» принимает у себя дома АЕЛ в рамках матча 26-го тура чемпионата Кипра. На данный момент «Арис» громит своего соперника со счетом 3:0.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе своей команды и забил уже на 12-й секунде встречи. Данный гол стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра. Отметим, что спустя пять минут 32-летний форвард оформил дубль, а еще через три минуты его партнер по команде Кажу довел счет до разгромного – 3:0.

На данный момент «Арис» занимает вторую позицию в чемпионате Кипра, имея в своем активе 53 балла после 25 матчей.