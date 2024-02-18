Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Кипра. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Лимасола.

В эти минуты «Арис» принимает на своем поле АЕЛ в рамках 26-го тура чемпионата Кипра. 32-летний Кокорин начал матч с первых минут и уже на 12-й секунде отправил мяч в сетку ворот соперника. Для россиянина данный мяч стал седьмым в 24 матчах текущего сезона с учетом всех турниров. Кроме того, Кокорин имеет в своем активе две результативные передачи.

В настоящий момент «Арис» идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Кипра.