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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

18 Февраля 2024 • 20:15 Комментировать
Арис Лимасол
4:0
АЕЛ Лимасол
1 1.30 X 5.30 2 9.50
перерыв

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Кипра. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Лимасола.

В эти минуты «Арис» принимает на своем поле АЕЛ в рамках 26-го тура чемпионата Кипра. 32-летний Кокорин начал матч с первых минут и уже на 12-й секунде отправил мяч в сетку ворот соперника. Для россиянина данный мяч стал седьмым в 24 матчах текущего сезона с учетом всех турниров. Кроме того, Кокорин имеет в своем активе две результативные передачи.

В настоящий момент «Арис» идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин

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Сегодня, 18 Февраля
20:15
Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра
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