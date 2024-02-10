Кокорина признали игроком года на Кипре

Известный российский футболист Александр Кокорин получил награду как лучший игрок 2023 года на Кипре. Об этом сообщает пресс-служба «Ариса», за который выступает 32-летний нападающий. Лучшим футболистом года Кокорина признала Кипрская ассоциация спортивных журналистов.

Всего за «Арис» Кокорин провёл 50 официальных матчей. В них россиянин записал на свой счёт 18 голов и 8 результативных передач на партнёров. Стоит напомнить, что права на нападающего принадлежат итальянской «Фиорентине».

Добавим, что в марте Александр Кокорин отпразднует свой 33-й день рождения.