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Кокорина признали игроком года на Кипре

10 Февраля 2024 • 17:52 Комментировать

Известный российский футболист Александр Кокорин получил награду как лучший игрок 2023 года на Кипре. Об этом сообщает пресс-служба «Ариса», за который выступает 32-летний нападающий. Лучшим футболистом года Кокорина признала Кипрская ассоциация спортивных журналистов.

Всего за «Арис» Кокорин провёл 50 официальных матчей. В них россиянин записал на свой счёт 18 голов и 8 результативных передач на партнёров. Стоит напомнить, что права на нападающего принадлежат итальянской «Фиорентине».

Добавим, что в марте Александр Кокорин отпразднует свой 33-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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