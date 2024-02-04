Гендиректор «Ариса»: «Молодые игроки равняются на Кокорина»

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе поделился мнением о нападающем кипрского клуба Александре Кокорине.

Гогнидзе назвал 32-летнего Кокорина весёлым человеком, который является одним из лидеров в раздевалке команды.

«Сейчас Кокорин — не тот, про которого читали в прессе несколько лет назад в русскоязычном пространстве. Саша — один из лидеров раздевалки, очень весёлый и позитивный человек. Молодые игроки смотрят на него и равняются», — цитирует Гогнидзе Metaratings.

Напомним, Кокорин принадлежит «Фиорентине» и выступает за «Арис» на правах аренды. По мнению Гогнидзе, нападающий мог бы играть в чемпионате Италии, однако, скорое всего, он останется в «Арисе» на более длительный срок.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.