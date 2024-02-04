Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Гендиректор «Ариса»: «Молодые игроки равняются на Кокорина»

04 Февраля 2024 • 16:12 Комментировать
Неа Саламина
...
Арис Лимасол
06.02 20:00

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе поделился мнением о нападающем кипрского клуба Александре Кокорине.

Гогнидзе назвал 32-летнего Кокорина весёлым человеком, который является одним из лидеров в раздевалке команды.  

«Сейчас Кокорин — не тот, про которого читали в прессе несколько лет назад в русскоязычном пространстве. Саша — один из лидеров раздевалки, очень весёлый и позитивный человек. Молодые игроки смотрят на него и равняются», — цитирует Гогнидзе Metaratings.

Напомним, Кокорин принадлежит «Фиорентине» и выступает за «Арис» на правах аренды. По мнению Гогнидзе, нападающий мог бы играть в чемпионате Италии, однако, скорое всего, он останется в «Арисе» на более длительный срок.  

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин арис лимасол Павел Гогнидзе ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЕА САЛАМИНА АРИС ЛИМАСОЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26 мин
Анортосис Анортосис
Пафос Пафос
1
0
2.85 3.20 2.46
Видео
04.02.24 в 20:00
Аполлон Аполлон
Омония Никосия Омония Никосия
2.25 3.30 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
16:12 · Кипр
Гендиректор «Ариса»: «Молодые игроки равняются на Кокорина»
28 Января
22:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Квилитая рассказал, почему форвард отказался переходить в «Сочи»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Форвард АПОЭЛа Квилитая отказался переходить в «Сочи», он не хочет играть в России слухи
24 Января
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Кокорина не исключил переход нападающего в махачкалинское «Динамо»
21 Января
15:48 · Кипр
Николай Шпилевский: Рано толковать о будущем Кокорина в «Арисе»
17 Января
20:24 · Кипр
Матч «Ариса» Кокорина в Кубке Кипра перенесли из-за плохой погоды
16 Января
13:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кокорин может вернуться в Россию 1
14 Января
11:27 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Динамо» Кудравец имел предложение из Кипра
07 Января
21:16 · Кипр
Кокорин забил за «Арис» в матче с «Омонией»
06 Января
17:40 · Кипр
Тренер «Ариса»: Будущее Кокорина? У нас другие приоритеты
04 Января
20:47 · Кипр
​Кокорин или Балотелли: Каррера ответил на вопрос, кто сильнее
23 Декабря
19:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Игнатьева: К Ване есть интерес из Греции и Кипра
18 Декабря
22:44 · Кипр
«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра
17 Декабря
13:49 · Кипр
Фролов: В России Кокорин такой один — единственный и уникальный
16 Декабря
11:04 · Беларусь
Тренер «Торпедо-БелАЗ»: «Кокорин - футболист высокого уровня»
Все новости