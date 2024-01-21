Николай Шпилевский: Рано толковать о будущем Кокорина в «Арисе»

Отец главного тренера кипрского «Ариса» Николай Шпилевский высказался о будущем нападающего лимассольцев Александра Кокорина.

«У Алексея прекрасные отношения с президентом «Ариса» и после сезона они вместе решат, где будут. Будет ли в этой и компании и Кокорин, пока очень рано об этом толковать. Все живут от игры к игре», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». Шпилевский также рассказал, что ему нравится объём работы российского форварда, отметив подвижность Кокорина в его возрасте.

Напомним, что Александр Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий забил пять голов при двух ассистах в 18 матчах.