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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Николай Шпилевский: Рано толковать о будущем Кокорина в «Арисе»

21 Января 2024 • 15:48 Комментировать
Арис Лимасол
...
Анортосис
22.01 20:00

Отец главного тренера кипрского «Ариса» Николай Шпилевский высказался о будущем нападающего лимассольцев Александра Кокорина.

«У Алексея прекрасные отношения с президентом «Ариса» и после сезона они вместе решат, где будут. Будет ли в этой и компании и Кокорин, пока очень рано об этом толковать. Все живут от игры к игре», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». Шпилевский также рассказал, что ему нравится объём работы российского форварда, отметив подвижность Кокорина в его возрасте.

Напомним, что Александр Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий забил пять голов при двух ассистах в 18 матчах.

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Арис Александр Кокорин Николай Шпилевский ещё теги

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