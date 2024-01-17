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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Матч «Ариса» Кокорина в Кубке Кипра перенесли из-за плохой погоды

17 Января 2024 • 20:24 Комментировать

В среду, 17 января в рамках Кубка Кипра клуб Александра Кокорина, «Арис» из Лимасола должен был сыграть с «Этникосом». Команды свела стадия 1/8 финала турнира.

Однако игре было не суждено состояться. Как сообщает пресс-служба «Ариса», матч было решено перенести на другой срок из-за обильных осадков на острове. Дождь довёл состояние поля в Ахне до неподобающего.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кокорин пока отличился пятью забитыми голами. Также на его счету две голевые передачи. Сыграл Александр за клуб в 18 матчах. Россиянин проводит в кипрском клубе второй сезон подряд будучи в аренде из «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин арис лимасол
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