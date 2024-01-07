Кокорин забил за «Арис» в матче с «Омонией»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отметился забитым мячом в матче чемпионата Кипра с «Омонией».

Кокорин поразил ворота соперника в добавленное время первого тайма, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Этот мяч стал для форварда пятым в текущем сезоне с учетом всех турниров. Кроме того, на счету Кокорина две результативные передачи в 16 встречах.

Напомним, россиянин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, а контракт игрока принадлежит итальянской «Фиорентине».

Встреча 18-го тура чемпионата Кипра между «Арисом» и «Омонией» продолжается в эти минуты. На данный момент идет второй тайм.