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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Тренер «Ариса»: Будущее Кокорина? У нас другие приоритеты

06 Января 2024 • 17:40 Комментировать
Арис Лимасол
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07.01 20:00

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о будущем форварда Александра Кокорина. Напомним, российский футболист выступает за «Арис» на правах аренды, его контракт принадлежит итальянской «Фиорентине».

«Пока рано говорить о будущем Александра Кокорина в нашем клубе, у нас другие приоритеты. До конца его аренды и контракта с «Фиорентиной» еще шесть месяцев, и произойти может все что угодно», — заявил Шпилевский Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 15 матчах за «Арис», в которых четыре раза смог поразить ворота соперников. Кроме того, на счету Кокорина два голевых паса.

Трансферная стоимость Кокорина оценивается в один миллион евро.

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Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский ещё теги

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