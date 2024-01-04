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​Кокорин или Балотелли: Каррера ответил на вопрос, кто сильнее

04 Января 2024 • 20:47 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, кто из нападающих сильнее – Александр Кокорин или Марио Балотелли.

«Сильнее ли Александр Кокорин Марио Балотелли? Для меня Александр обладает всеми качествами сильнейшего игрока, лидера и чемпиона», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Александр Кокорин провёл за «Арис» 15 матчей. В них 32-летний россиянин забил четыре гола и отдал два результативных паса на партнёров.

Отметим, что в России Массимо Карреру знают главным образом по работе со «Спартаком». В 2017 году итальянский специалист приводил московскую команду к титулу чемпиона России.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Марио Балотелли Массимо Каррера ещё теги
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