«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра

«Арис» из Лимасола, за который выступает российский форвард Александр Кокорин, оконфузился в чемпионате Кипра. Действующий чемпион страны проиграл «Доксе», абсолютному аутсайдеру турнира в гостях со счётом 0:2.
Для понимания всей трагичности ситуации: у «Доксы» до матча с «Арисом» был всего один балл, последнее, 14 место турнирной таблицы, одна ничья и 13 поражений. После победу у клуба стало четыре балла, но с последнего места он никуда не делся, отставая от «Отеллоса» с 13 места на пять баллов.
«Арис» после поражения идёт на пятом месте с 29 очками, отставание от первого места – шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Асанте Эрнест34'
|(2:0) Гомис Янник45'
Шишковски Дамьян•Велковски Димитар•Антониадес Мариос•Фофана Гессума•Наби Адил79' (Стилиану Мариос (79') •Альсё Бриан• 74'Труич Никола84' (Садик Берат (84') • 90'Асанте Эрнест•Nicolai Skoglund68' (Хасселбайнк Глеофило (68') • 90'Evangelos Kyriakou 63'79' (Трайчевски Душко (79') • 87'Aleksa Puric 90'
Ванаилсон Лусиано•Кажу• 69'Мукету-Муссунда Алекс•Яго Стив76' (Стемпиньски Мариуш (76') •Брорссон Франц•Браун Морган59' (Шполярич Матья (59') •Гомис Янник68' (Zakaria Sawo (68') •Маямбела Михлали59' (Шуманский Артем (59') •Струски Кароль46' (Николич Велько (46') •Моннор Джейден• 90'Кокорин Александр
18 декабря.
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