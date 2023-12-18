«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра

«Арис» из Лимасола, за который выступает российский форвард Александр Кокорин, оконфузился в чемпионате Кипра. Действующий чемпион страны проиграл «Доксе», абсолютному аутсайдеру турнира в гостях со счётом 0:2.

Для понимания всей трагичности ситуации: у «Доксы» до матча с «Арисом» был всего один балл, последнее, 14 место турнирной таблицы, одна ничья и 13 поражений. После победу у клуба стало четыре балла, но с последнего места он никуда не делся, отставая от «Отеллоса» с 13 места на пять баллов.

«Арис» после поражения идёт на пятом месте с 29 очками, отставание от первого места – шесть очков.