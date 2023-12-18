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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра

18 Декабря 2023 • 22:44 Комментировать
Докса Катокопия
2:0
Арис Лимасол

«Арис» из Лимасола, за который выступает российский форвард Александр Кокорин, оконфузился в чемпионате Кипра. Действующий чемпион страны проиграл «Доксе», абсолютному аутсайдеру турнира в гостях со счётом 0:2.

Для понимания всей трагичности ситуации: у «Доксы» до матча с «Арисом» был всего один балл, последнее, 14 место турнирной таблицы, одна ничья и 13 поражений. После победу у клуба стало четыре балла, но с последнего места он никуда не делся, отставая от «Отеллоса» с 13 места на пять баллов.

«Арис» после поражения идёт на пятом месте с 29 очками, отставание от первого места – шесть очков.

Протокол игры  
Докса Катокопия2:0Арис Лимасол
(1:0) Асанте Эрнест34'  
(2:0) Гомис Янник45'  
Шишковски ДамьянВелковски ДимитарАнтониадес МариосФофана ГессумаНаби Адил 79' (Стилиану Мариос ( 79') Альсё Бриан  74'Труич Никола 84' (Садик Берат ( 84'  90') Асанте ЭрнестNicolai Skoglund 68' (Хасселбайнк Глеофило ( 68'  90') Evangelos Kyriakou  63' 79' (Трайчевски Душко ( 79'  87') Aleksa Puric  90'
Запасные: Сиелис ВалентиносМухаммед МусаЯмбере СедрикAlexandros AntoniouНьярко ЭрнестКириаку ХарисДжа-Джедже БрисКириаку Панайотис
Ванаилсон ЛусианоКажу  69'Мукету-Муссунда АлексЯго Стив 76' (Стемпиньски Мариуш ( 76') Брорссон ФранцБраун Морган 59' (Шполярич Матья ( 59') Гомис Янник 68' (Zakaria Sawo ( 68') Маямбела Михлали 59' (Шуманский Артем ( 59') Струски Кароль 46' (Николич Велько ( 46') Моннор Джейден  90'Кокорин Александр
Запасные: Mislav ZadroДеметриу АндреасУрошевич СлободанСане МамадуСёке ЮлиусIsmael YandalСофрониу Эллинас
18 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин арис лимасол

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