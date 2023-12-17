Фролов: В России Кокорин такой один — единственный и уникальный

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о российском форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Хотел бы видеть Кокорина в РПЛ. Потому что всегда хочется играть против таких сильных футболистов. Он был, есть и всегда будет топовым игроком», — приводит слова Фролова Sport24.

По мнению голкипера, Кокорин — это уникальный футболист и единственный такой в России.

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин провел 13 матчей в составе «Ариса», забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.

Напомним, за «Арис» форвард играет на правах аренды, его контракт принадлежит «Фиорентине».