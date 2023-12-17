Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Фролов: В России Кокорин такой один — единственный и уникальный

17 Декабря 2023 • 13:49 Комментировать
Арис Лимасол
...
Закакиу
22.12 20:00

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о российском форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Хотел бы видеть Кокорина в РПЛ. Потому что всегда хочется играть против таких сильных футболистов. Он был, есть и всегда будет топовым игроком», — приводит слова Фролова Sport24.

По мнению голкипера, Кокорин — это уникальный футболист и единственный такой в России.

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин провел 13 матчей в составе «Ариса», забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.

Напомним, за «Арис» форвард играет на правах аренды, его контракт принадлежит «Фиорентине».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Арис Александр Кокорин Евгений Фролов ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРИС ЛИМАСОЛ ЗАКАКИУ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
17.12.23 в 18:00
Закакиу Закакиу
АЕЛ Лимасол АЕЛ Лимасол
3.15 3.45 2.16
Видео
17.12.23 в 19:00
Пафос Пафос
АПОЭЛ АПОЭЛ
2.27 3.25 3.10
Видео
17.12.23 в 20:00
Аполлон Аполлон
Неа Саламина Неа Саламина
1.46 4.40 6.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
13:49 · Кипр
Фролов: В России Кокорин такой один — единственный и уникальный
16 Декабря
11:04 · Беларусь
Тренер «Торпедо-БелАЗ»: «Кокорин - футболист высокого уровня»
11 Декабря
09:54 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА Искаков — о Кокорине: «Для меня Саша — топ-нападающий, умеет на поле почти всё»
10 Декабря
20:28 · Нидерланды. Эредивизие
Кёйт может возглавить кипрский клуб
08 Декабря
18:09 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Ариса» Шпилевский: Я не думал о переезде в Россию
04 Декабря
20:56 · Кипр
Кокорин забил первый гол в чемпионате Кипра
26 Ноября
12:17 · Италия. Серия А
Журналист: «Кокорин - один из самых провальных трансферов в истории «Фиорентины»
22 Ноября
09:21 · Лига Европы
Шпилевский рассказал о целях «Ариса» в Лиге Европы
20 Ноября
12:24 · Кипр
Шпилевский: «Кокорин пока не показал максимум, не проявил себя на 100%»
10 Ноября
19:47 · Россия. Премьер-лига
Силкин предположил, где Кокорин завершит карьеру
09:48 · Россия. Премьер-лига
Цаллагов рассказал о своих отношениях с Кокориным
09 Ноября
18:55 · Кипр
Сын Кокорина оформил пента-трик в дебютном матче за академию «Ариса»
01 Ноября
15:35 · Кипр
Агент сообщил о выздоровлении Кокорина
30 Октября
13:48 · Кипр
Божович: «Кокорин должен был играть в больших клубах, но не реализовал свой потенциал»
25 Октября
15:59 · Лига Европы
​Кокорин пропустит матч с «Бетисом» - тренер
Все новости