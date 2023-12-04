Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Кокорин забил первый гол в чемпионате Кипра

04 Декабря 2023 • 20:56 Комментировать
АЕЛ Лимасол
0:4
Арис Лимасол

Форвард «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе своей команды на гостевой матч чемпионата Кипра против АЕЛа из Лимассола. На 39-й минуте нападающий здорово сыграл на острие, получил вертикальный пас в центр штрафной и в касание метров с восьми пробил мимо голкипера. «Арис» повел со счетом 1:0 и в онлайн-таблице догнал пару лидеров - АПОЭЛ и «Пафос». На перерыв гости уходят при счете 2:0 и в формате 11 на 10.

Для Кокорина это первый гол в текущем чемпионате Кипра (семь матчей). 32-летний футболист в этом сезоне забивал только в Лиге Европы (два гола). Напомним, что права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
АЕЛ Лимасол АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол Арис Лимасол
0
4
4.30 3.30 1.88
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
20:56 · Кипр
Кокорин забил первый гол в чемпионате Кипра
26 Ноября
12:17 · Италия. Серия А
Журналист: «Кокорин - один из самых провальных трансферов в истории «Фиорентины»
22 Ноября
09:21 · Лига Европы
Шпилевский рассказал о целях «Ариса» в Лиге Европы
20 Ноября
12:24 · Кипр
Шпилевский: «Кокорин пока не показал максимум, не проявил себя на 100%»
10 Ноября
19:47 · Россия. Премьер-лига
Силкин предположил, где Кокорин завершит карьеру
09:48 · Россия. Премьер-лига
Цаллагов рассказал о своих отношениях с Кокориным
09 Ноября
18:55 · Кипр
Сын Кокорина оформил пента-трик в дебютном матче за академию «Ариса»
01 Ноября
15:35 · Кипр
Агент сообщил о выздоровлении Кокорина
30 Октября
13:48 · Кипр
Божович: «Кокорин должен был играть в больших клубах, но не реализовал свой потенциал»
25 Октября
15:59 · Лига Европы
​Кокорин пропустит матч с «Бетисом» - тренер
13:50 · Лига Европы
​Агент рассказал о состоянии Кокорина
24 Октября
11:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Игроков с качествами Кокорина в России раз, два и обчёлся»
16 Октября
11:02 · Кипр
Кержаков — о чемпионате Кипра: «Неправильно переносить впечатления от «Кармиотиссы» на всю лигу»
Все новости