Кокорин забил первый гол в чемпионате Кипра

Форвард «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе своей команды на гостевой матч чемпионата Кипра против АЕЛа из Лимассола. На 39-й минуте нападающий здорово сыграл на острие, получил вертикальный пас в центр штрафной и в касание метров с восьми пробил мимо голкипера. «Арис» повел со счетом 1:0 и в онлайн-таблице догнал пару лидеров - АПОЭЛ и «Пафос». На перерыв гости уходят при счете 2:0 и в формате 11 на 10.

Для Кокорина это первый гол в текущем чемпионате Кипра (семь матчей). 32-летний футболист в этом сезоне забивал только в Лиге Европы (два гола). Напомним, что права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».