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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Шпилевский: «Кокорин пока не показал максимум, не проявил себя на 100%»

20 Ноября 2023 • 12:24 Комментировать

Рулевой кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о состоянии российского форварда Александра Кокорина, пропустившего несколько матчей из-за повреждения.

«Саша чувствует себя уже лучше. Вернулся к командным тренировкам. Мы знаем, на что Саша способен. Пока он не показал свой максимум, не проявил себя на 100 процентов», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра 32-летний нападающий провел четыре матча без результативных действий. «Арис» арендовал Александра у «Фиорентины» до завершения текущей кампании. Срок договора рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Шпилевский Арис Лимассол ещё теги
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