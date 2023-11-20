Шпилевский: «Кокорин пока не показал максимум, не проявил себя на 100%»

Рулевой кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о состоянии российского форварда Александра Кокорина, пропустившего несколько матчей из-за повреждения.

«Саша чувствует себя уже лучше. Вернулся к командным тренировкам. Мы знаем, на что Саша способен. Пока он не показал свой максимум, не проявил себя на 100 процентов», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра 32-летний нападающий провел четыре матча без результативных действий. «Арис» арендовал Александра у «Фиорентины» до завершения текущей кампании. Срок договора рассчитан до конца июня 2024 года.