Сын Кокорина оформил пента-трик в дебютном матче за академию «Ариса»

Майкл Кокорин, сын форварда «Ариса» Александра Кокорина, удачно дебютировал за академию кипрского клуба.

Шестилетий Кокорин присоединился к академии «Ариса» в сентябре, а недавно провел свою первую игру за команду. Стоит сказать, что дебют у юного футболиста получился успешным, ведь в данной встрече он смог оформить пента-трик (5 голов).

Напомним, Кокорин-старший уже второй сезон подряд проводит в аренде в «Арисе». В текущем сезоне форвард провел шесть матчей во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

Сегодня, 9 ноября, «Арис» встретится с «Бетисом» в рамках группового этапа Лиги Европы, начало — в 23:00 по мск.