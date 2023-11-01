Агент сообщил о выздоровлении Кокорина

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, сообщил о выздоровлении своего клиента после вирусного заболевания.

«Саша чувствует себя нормально. Уже тренируется в общей группе без ограничений. Сейчас Саша готов играть, но будет ли он принимать участие в следующем матче — решит тренерский штаб», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Отметим, что за кипрский клуб россиянин выступает на правах аренды, а принадлежит он итальянской «Фиорентине».