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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Агент сообщил о выздоровлении Кокорина

01 Ноября 2023 • 15:35 Комментировать
Арис Лимасол
...
Неа Саламина
1 1.35 X 5.30 2 8.50
04.11 20:00

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, сообщил о выздоровлении своего клиента после вирусного заболевания.

«Саша чувствует себя нормально. Уже тренируется в общей группе без ограничений. Сейчас Саша готов играть, но будет ли он принимать участие в следующем матче — решит тренерский штаб», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Отметим, что за кипрский клуб россиянин выступает на правах аренды, а принадлежит он итальянской «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Тимофей Бердышев арис лимасол ещё теги

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