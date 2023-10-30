Божович: «Кокорин должен был играть в больших клубах, но не реализовал свой потенциал»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о карьере нападающего Александра Кокорина. По мнению специалиста, российский форвард не смог реализовать свой потенциал.

«Саша полностью не реализовал свой потенциал и должен был играть в больших клубах. Он похож на Антуана Гризманна. У них взрывная техника, оба шустренькие», - рассказал специалист в интервью Sport24.

В настоящий момент Кокорин выступает на Кипре за клуб «Арис». В нынешнем сезоне местного футбольного чемпионата 32-летний россиянин провел четыре поединка, в которых не сумел отметиться голевыми действиями.