Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Кержаков — о чемпионате Кипра: «Неправильно переносить впечатления от «Кармиотиссы» на всю лигу»

16 Октября 2023 • 11:02 Комментировать
АЕК Ларнака
...
Кармиотисса
21.10 19:00

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков допустил своё возвращение на Кипр, где он ранее возглавлял «Кармиотиссу».

Напомним, Кержаков работал в кипрском клубе в период с февраля по апрель нынешнего года. По словам 40-летнего специалиста, неправильно переносить впечатления от «Кармиотиссы» на всю лигу.

«Есть очень амбициозные команды, с хорошей инфраструктурой и традициями. «Арис», «Пафос» — с русскоязычными президентами, не надо также забывать АПОЭЛ и «Аполлон», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы в июне текущего года. Ранее он также работал в нижегородском «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Спартак Суботица Кармиотисса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЕК ЛАРНАКА КАРМИОТИССА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
11:02 · Кипр
Кержаков — о чемпионате Кипра: «Неправильно переносить впечатления от «Кармиотиссы» на всю лигу»
Все новости