Кержаков — о чемпионате Кипра: «Неправильно переносить впечатления от «Кармиотиссы» на всю лигу»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков допустил своё возвращение на Кипр, где он ранее возглавлял «Кармиотиссу».

Напомним, Кержаков работал в кипрском клубе в период с февраля по апрель нынешнего года. По словам 40-летнего специалиста, неправильно переносить впечатления от «Кармиотиссы» на всю лигу.

«Есть очень амбициозные команды, с хорошей инфраструктурой и традициями. «Арис», «Пафос» — с русскоязычными президентами, не надо также забывать АПОЭЛ и «Аполлон», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы в июне текущего года. Ранее он также работал в нижегородском «Пари НН».