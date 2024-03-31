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Южная Корея

Тренер «Сеула» разнёс бывшего игрока «Манчестер Юнайтед»

31 Марта 2024 • 22:21 Комментировать
Сеул
...
Кимчхон Санму
03.04 13:30

Наставник «Сеула» Ким Ки Дон поделился мнением об игре футболиста своей команды Джесси Лингарда.

«Я не думаю, что игрок, который не может бегать несколько минут, является футболистом. Если собираешься играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру игроков?» – приводит слова специалиста издание IS Plus.

Ранее бывший игрок сборной Англии подписал двухлетний контракт с южнокорейским клубом. Хавбек провёл только три встречи, не отметившись результативными действиями.

Стоит напомнить, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру,
Южная Корея Лингард

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СЕУЛ КИМЧХОН САНМУ
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