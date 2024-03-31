Тренер «Сеула» разнёс бывшего игрока «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Сеула» Ким Ки Дон поделился мнением об игре футболиста своей команды Джесси Лингарда.

«Я не думаю, что игрок, который не может бегать несколько минут, является футболистом. Если собираешься играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру игроков?» – приводит слова специалиста издание IS Plus.

Ранее бывший игрок сборной Англии подписал двухлетний контракт с южнокорейским клубом. Хавбек провёл только три встречи, не отметившись результативными действиями.

Стоит напомнить, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед».