В «Сеуле» недовольны игрой Лингарда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард недостаточно усердно работает на поле.

Об этом сообщил главный тренер клуба из Южной Кореи Ким Джи-Донг.

- Он вышел на замену и не проявил должных усилий и не вступал в борьбу. Имя футболиста не имеет значения на поле. Я скажу Лингарду об этом в разговоре, - приводит слова специалиста Goal.

Напомним, Лингард трудоустроился в южнокорейском клубе в начале февраля. До этого он находился в статусе свободного агента. Трансферная стоимость вингера оценивается в шесть миллионов евро.