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Южная Корея

В «Сеуле» недовольны игрой Лингарда

17 Марта 2024 • 19:55 Комментировать
Сеул
2:0
Чеджу Юнайтед

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард недостаточно усердно работает на поле.

Об этом сообщил главный тренер клуба из Южной Кореи Ким Джи-Донг.

- Он вышел на замену и не проявил должных усилий и не вступал в борьбу. Имя футболиста не имеет значения на поле. Я скажу Лингарду об этом в разговоре, - приводит слова специалиста Goal.

Напомним, Лингард трудоустроился в южнокорейском клубе в начале февраля. До этого он находился в статусе свободного агента. Трансферная стоимость вингера оценивается в шесть миллионов евро.


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Сеул Ким Джи-Донг Лингард ещё теги

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Сегодня, 17 Марта
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02 Февраля
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