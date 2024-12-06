«Открыт для предложений»: Широков уходит из клуба «Леон Сатурн»

Роман Широков уходит из клуба «Леон Сатурн», где он в последние годы он занимал должность генерального директора. Информацию подтвердил сам бывший футболист национальной сборной России.

«Покидаю ли я клуб? С большой, максимальной, долей вероятности», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

Также 43-летний Широков выразил готовность рассматривать предложения от других клубов.

«Открыт для предложений», - сказал Широков.

Стоит сказать, что по ходу игровой карьеры Роман Широков поиграл за множество российских клубов, в частности за московский «Спартак» и питерский «Зенит».