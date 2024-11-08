Широков рассказал, почему не пожмёт руку Кононову

Гендиректор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался об уходе Олега Кононова с поста главного тренера команды.

Функционер заявил, что Кононов никому ничего не сказал перед своим уходом, а просто написал заявление.

«Пожму ли ему руку при встрече? Нет, конечно. Таким не жму», — цитирует Широкова «Матч ТВ».

Напомним, Кононов возглавлял «Сатурн» с июля по август 2023 года. С января текущего года 58-летний специалист является главным тренером московского «Торпедо».

Ранее Кононов работал в московском «Спартаке», тульском «Арсенале», «Краснодаре», «Тереке» и нескольких других клубах.