Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига Б

Широков рассказал, почему не пожмёт руку Кононову

08 Ноября 2024 • 20:57 Комментировать

Гендиректор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался об уходе Олега Кононова с поста главного тренера команды.

Функционер заявил, что Кононов никому ничего не сказал перед своим уходом, а просто написал заявление.

«Пожму ли ему руку при встрече? Нет, конечно. Таким не жму», — цитирует Широкова «Матч ТВ».

Напомним, Кононов возглавлял «Сатурн» с июля по август 2023 года. С января текущего года 58-летний специалист является главным тренером московского «Торпедо».

Ранее Кононов работал в московском «Спартаке», тульском «Арсенале», «Краснодаре», «Тереке» и нескольких других клубах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков Олег Кононов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» «Манчестер Сити» может «вынудить» Гвардиолу уйти Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити»
Спортивные новости
Чжэн Циньвэнь выиграла у Крейчиковой и вышла в финал Итогового турнира WTA Плющёв отреагировал на 800-е очко Панарина в НХЛ «Шикарный результат»: Терещенко — о 800 очках Панарина в НХЛ Экс-игрок СКА Рыбин — о 800 очках Панарина в НХЛ: «Он и отметку в 1000 очков покорит» СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.11.24 в 13:00
Астрахань Астрахань
Спартак-Нальчик Спартак-Нальчик
Видео
09.11.24 в 13:00
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
Кубань Холдинг Кубань Холдинг
Видео
09.11.24 в 14:00
Строитель Каменск-Шахтинский Строитель Каменск-Шахтинский
Ангушт Ангушт
Видео
09.11.24 в 14:00
Форте Таганрог Форте Таганрог
Дружба Майкоп Дружба Майкоп
Видео
09.11.24 в 14:00
Рубин Ялта Рубин Ялта
Алания-2 Алания-2
Видео
09.11.24 в 15:00
Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь
ФК Севастополь ФК Севастополь
Видео
09.11.24 в 15:00
Ростов-2 Ростов-2
Легион Махачкала Легион Махачкала
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Ноября
20:57 · Вторая лига Б
Широков рассказал, почему не пожмёт руку Кононову
17 Октября
21:18 · Вторая лига Б
Казанский «Сокол» пока не нашёл таролога к финальному матчу сезона
16 Октября
14:53 · Вторая лига Б
В «Соколе» объяснили высокий оклад таролога, которого ищут
14 Октября
15:48 · Вторая лига Б
В «Соколе» могут обратиться к священнику после найма таролога
11:58 · Вторая лига Б
В «Соколе» прокомментировали вакансию таролога
11:44 · Вторая лига Б
Клуб из России ищет таролога по объявлению, зарплата – 300 тысяч рублей
12 Октября
15:32 · Вторая лига Б
Матюнин не ожидает серьёзного наказания судьи после гола рукой
14:32 · Вторая лига Б
Лапочкин оценил гол рукой во Второй лиге
14:26 · Вторая лига Б
Во Второй лиге повторили «Руку Бога» - помог снег видео
17 Сентября
15:33 · Вторая лига Б
Комбаров рассказал о главной цели «Спартака-2»
01 Сентября
15:33 · Вторая лига Б
Пименов нашел работу в футбольном клубе «Орёл»
28 Августа
21:43 · Россия. Премьер-лига
Крымский клуб Второй лиги хочет видеть у себя Соболева
26 Июля
18:44 · Россия. Премьер-лига
Казанский «Сокол» приобрела IT-компания, ранее клуб выставляли на «Авито»
15 Июля
16:41 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков стал главным тренером казанского «Сокола» официально
06 Июля
19:44 · Россия. Премьер-лига
Широков опроверг слухи о снятии «Сатурна» с розыгрыша Второй лиги
19:36 · Вторая лига Б
В казанском «Соколе» объяснили, почему клуб продаётся на «Авито»
13:49 · Вторая лига Б
В «Соколе» дали комментарий о продаже клуба через «Авито»
02 Июля
11:44 · Вторая лига Б
«Сатурн» забил пять мячей в ворота «Родины»
26 Июня
13:00 · Вторая лига Б
«Сатурн» победил, «Композит» и «Космос» оступились
13 Июня
19:20 · Россия. Премьер-лига
Карадениз не против получить российский паспорт
03 Июня
21:32 · Россия. Премьер-лига
Круговой рассказал, чем игроки проставляются в клубе Второй лиги
01 Мая
16:00 · Вторая лига Б
Хатунцев знал, что забьёт «Твери»
27 Апреля
14:14 · Вторая лига Б
Капитан «Леон Сатурна» надеется прервать чёрную полосу команды
22 Апреля
14:35 · Вторая лига Б
Бояринцев ведёт переговоры с питерским «Динамо» эксклюзив
12 Апреля
17:47 · Россия. Премьер-лига
Казанский «Сокол» рискует закрыться и ни разу не сыграть во Второй лиге
Все новости