Казанский «Сокол» пока не нашёл таролога к финальному матчу сезона

В казанском «Соколе» рассказали о том, как идут дела по поиску таролога. Ранее клуб опубликовал соответствующую вакансию на сервисе поиска работы и персонала.

«Пока нет. Слишком много заявок, больше 500. Это тяжелый выбор. Допускаем, что к этой игре будем готовиться без помощи таролога», - сказали «Матч ТВ» в пресс-службе клуба.

Напомним, что в планах клуба было найти таролога к матчу 26 тура группы №4 Второй лиги Б. В нём «Сокол» будет играть против дубля нижегородского «Пари НН». Состоится матч в пятницу, 18 октября.

«Сокол» - молодой клуб из Казани, идущий на пятом месте таблицы группы №4. У клуба 45 очков по итогу 25 туров.

В «Соколе» могут обратиться к священнику после найма таролога