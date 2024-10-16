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Вторая лига Б

В «Соколе» объяснили высокий оклад таролога, которого ищут

16 Октября 2024 • 14:53 Комментировать

Казанский «Сокол», который выступает во Второй лиге, недавно разместил интересную вакансию. Клуб ищет человека на должность таролога и готов платить за работу 300 тысяч рублей. Адель Сафин, который в «Соколе» возглавляет отдел коммуникаций с медиа, дал комментарий по поводу размера оклада для кандидата.

«Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!» - цитирует Сафина «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч первенства Второй лиги «Сокол» проведёт уже в ближайшую пятницу, 18 октября. В этот день соперником казанской команды будет вторая команда «Пари НН».

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