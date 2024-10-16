В «Соколе» объяснили высокий оклад таролога, которого ищут

Казанский «Сокол», который выступает во Второй лиге, недавно разместил интересную вакансию. Клуб ищет человека на должность таролога и готов платить за работу 300 тысяч рублей. Адель Сафин, который в «Соколе» возглавляет отдел коммуникаций с медиа, дал комментарий по поводу размера оклада для кандидата.

«Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!» - цитирует Сафина «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч первенства Второй лиги «Сокол» проведёт уже в ближайшую пятницу, 18 октября. В этот день соперником казанской команды будет вторая команда «Пари НН».