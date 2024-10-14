В «Соколе» могут обратиться к священнику после найма таролога

Адель Сафин, который в казанском «Соколе» возглавляет отдел коммуникаций с медиа, допускает, что после найма таролога клуб обратится к помощи священника.

«Не хотим ли нанять священнослужителя? В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты», - цитирует Сафина сайт «Матч ТВ».

Сафин также отметил, что на вакансию таролога откликнулось уже больше 150 человек. По итогам собеседования работу получит один из кандидатов.

Как известно, казанский «Сокол» выступает во Второй лиге. Ближайший матч первенства команда проведёт в пятницу, 18 октября, - против второй команды «Пари НН».