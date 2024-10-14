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Вторая лига Б

В «Соколе» прокомментировали вакансию таролога

14 Октября 2024 • 11:58 Комментировать

«Сокол» из Казани опубликовал объявление по поиску таролога, что, конечно, удивило футбольную общественность. Комментарий на этот счёт дал Адель Сафин, который в «Соколе» возглавляет отдел коммуникаций с медиа.

«Всё верно, мы ищем таролога. Мы ещё натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с «Пари НН-2». Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу», - цитирует Сафина «Спорт-Экспресс».

По словам Сафина, на вакансию отозвались уже больше двадцати человек. В скором времени клуб будет проводить отбор на эту должность. Главным критерием будет любовь к футболу, отметил представитель клуба Второй лиги.  

Матч против второй команды «Пари НН» «Сокол» проведёт уже в ближайшую пятницу, 18 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
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