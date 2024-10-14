Клуб из России ищет таролога по объявлению, зарплата – 300 тысяч рублей

Казанский «Сокол», который выступает во Второй лиге, разместил необычную вакансию. Клуб ищет таролога, способного за счёт своих навыков помогать команде добиваться положительных результатов на футбольных полях.

Кандидат должен иметь опыт работы, уметь работать с картами Таро, знать основы астрологии и нумерологии, а также быть способным к анализу информации и прогнозированию. В обязанности входит проведение консультаций с футболистами и тренерами, составление прогнозов для каждого игрока и так далее.

«Сокол» готов платить тарологу за его работу от 300 тысяч рублей на руки.