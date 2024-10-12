Матюнин не ожидает серьёзного наказания судьи после гола рукой

В матче Второй лиги между барнаульским «Динамо» и «Соколом» был засчитан гол рукой. Комментарий на этот счёт дал бывший арбитр Алексей Матюнин. По его мнению, главный судья не будет сильно наказан после грубой ошибки.

«Наказание от руководства, скорее всего, последует, но, на мой взгляд, арбитра не сильно накажут, учитывая тяжёлые погодные условия и то, что он мог быть перекрыт, что затрудняло объективную оценку эпизода», - цитирует Матюнина «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что после гола рукой счёт изменился с 1:0 на 2:0 в пользу барнаульского «Динамо». В итоге динамовцы отпраздновали победу с результатом 3:2. Можно говорить о том, что грубая ошибка рефери оказала влияние на исход матча.