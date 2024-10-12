Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига Б

Матюнин не ожидает серьёзного наказания судьи после гола рукой

12 Октября 2024 • 15:32 Комментировать
Динамо Барнаул
3:2
Сокол Казань

В матче Второй лиги между барнаульским «Динамо» и «Соколом» был засчитан гол рукой. Комментарий на этот счёт дал бывший арбитр Алексей Матюнин.  По его мнению, главный судья не будет сильно наказан после грубой ошибки.

«Наказание от руководства, скорее всего, последует, но, на мой взгляд, арбитра не сильно накажут, учитывая тяжёлые погодные условия и то, что он мог быть перекрыт, что затрудняло объективную оценку эпизода», - цитирует Матюнина «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что после гола рукой счёт изменился с 1:0 на 2:0 в пользу барнаульского «Динамо». В итоге динамовцы отпраздновали победу с результатом 3:2. Можно говорить о том, что грубая ошибка рефери оказала влияние на исход матча.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сокол Динамо Барнаул Алексей Матюнин Сокол Казань ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Октября
14:32
Лапочкин оценил гол рукой во Второй лиге
14:26
Во Второй лиге повторили «Руку Бога» - помог снег
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Месси прокомментировал ничью в матче сборных Венесуэлы и Аргентины Месси может вернуться в Барселону Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Маскерано: «Месси мог бы стать одним из лучших защитников в мире» «Барселона» может пожертвовать Рафиньей ради трансфера звезды Назван ещё один претендент на должность тренера «Манчестер Юнайтед»
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён
Спортивные новости
«Спартак» всухую обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ Джокович сыграет с Синнером в финале турнира в Шанхае Крикунов отреагировал на новости о возможном увольнении главного тренера «Авангарда» Кравцов рассказал, сколько ждёт раундов в бою Бетербиев - Бивол Хет-трик Кучерова принёс «Тампе» победу над «Каролиной» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Барнаул Динамо Барнаул
Сокол Казань Сокол Казань
3
2
Видео
Окончен
Урал-2 Урал-2
Динамо Киров Динамо Киров
2
3
Видео
Окончен
Уралец Нижний Тагил Уралец Нижний Тагил
Носта Носта
4
1
Видео
Окончен
Лада-Тольятти Лада-Тольятти
Амкар Пермь Амкар Пермь
1
2
Видео
Окончен
Волна Нижегородская область Волна Нижегородская область
Нижний Новгород-2 Нижний Новгород-2
4
0
Видео
Окончен
Акрон-2 Тольятти Акрон-2 Тольятти
Рубин-2 Рубин-2
0
2
Видео
Окончен
Динамо-2 Махачкала Динамо-2 Махачкала
ФК Севастополь ФК Севастополь
0
2
Видео
Окончен
Строитель Каменск-Шахтинский Строитель Каменск-Шахтинский
Спартак-Нальчик Спартак-Нальчик
3
1
2.35 3.40 2.75
Видео
Окончен
Астрахань Астрахань
Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь
0
2
6.30 4.30 1.45
Видео
Окончен
Ангушт Ангушт
Дружба Майкоп Дружба Майкоп
0
3
2.00 3.25 3.65
Видео
Окончен
Оренбург-2 Оренбург-2
Крылья-Советов-2 Крылья-Советов-2
2
1
Видео
Окончен
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
Спартак-2 Спартак-2
1
4
11.50 7.60 1.05
Видео
Окончен
Форте Таганрог Форте Таганрог
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
3
1
Видео
Окончен
Алания-2 Алания-2
Нарт Черкесск Нарт Черкесск
0
5
Видео
Окончен
Рубин Ялта Рубин Ялта
Легион Махачкала Легион Махачкала
3
0
2.40 3.40 2.70
Видео
Окончен
Композит Композит
Сахалин Сахалин
2
2
Видео
Перерыв
Ростов-2 Ростов-2
Победа Хасавюрт Победа Хасавюрт
1
1
Видео
13.10.24 в 07:00
СКА-2 Хабаровск СКА-2 Хабаровск
Орёл Орёл
Видео
13.10.24 в 07:00
Динамо-Владивосток Динамо-Владивосток
Космос Долгопрудный Космос Долгопрудный
Видео
13.10.24 в 10:00
Енисей-2 Енисей-2
Чертаново Чертаново
Видео
13.10.24 в 12:00
Химки-2 Химки-2
Коломна Коломна
Видео
13.10.24 в 14:00
Тверь Тверь
Зенит-2 Зенит-2
Видео
13.10.24 в 15:00
Торпедо Владимир Торпедо Владимир
Динамо СПб Динамо СПб
Видео
13.10.24 в 15:00
Квант Квант
Салют Салют
Видео
13.10.24 в 15:00
Родина-М Родина-М
ФК Иркутск ФК Иркутск
Видео
13.10.24 в 16:00
Строгино Строгино
Рязань Рязань
Видео
13.10.24 в 16:00
Луки-Энергия Луки-Энергия
Леон Сатурн Леон Сатурн
Видео
13.10.24 в 17:00
Спартак Тамбов Спартак Тамбов
Арсенал-2 Тула Арсенал-2 Тула
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Октября
15:32 · Вторая лига Б
Матюнин не ожидает серьёзного наказания судьи после гола рукой
14:32 · Вторая лига Б
Лапочкин оценил гол рукой во Второй лиге
14:26 · Вторая лига Б
Во Второй лиге повторили «Руку Бога» - помог снег видео
17 Сентября
15:33 · Вторая лига Б
Комбаров рассказал о главной цели «Спартака-2»
01 Сентября
15:33 · Вторая лига Б
Пименов нашел работу в футбольном клубе «Орёл»
28 Августа
21:43 · Россия. Премьер-лига
Крымский клуб Второй лиги хочет видеть у себя Соболева
26 Июля
18:44 · Россия. Премьер-лига
Казанский «Сокол» приобрела IT-компания, ранее клуб выставляли на «Авито»
15 Июля
16:41 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков стал главным тренером казанского «Сокола» официально
06 Июля
19:44 · Россия. Премьер-лига
Широков опроверг слухи о снятии «Сатурна» с розыгрыша Второй лиги
19:36 · Вторая лига Б
В казанском «Соколе» объяснили, почему клуб продаётся на «Авито»
13:49 · Вторая лига Б
В «Соколе» дали комментарий о продаже клуба через «Авито»
02 Июля
11:44 · Вторая лига Б
«Сатурн» забил пять мячей в ворота «Родины»
26 Июня
13:00 · Вторая лига Б
«Сатурн» победил, «Композит» и «Космос» оступились
13 Июня
19:20 · Россия. Премьер-лига
Карадениз не против получить российский паспорт
03 Июня
21:32 · Россия. Премьер-лига
Круговой рассказал, чем игроки проставляются в клубе Второй лиги
01 Мая
16:00 · Вторая лига Б
Хатунцев знал, что забьёт «Твери»
27 Апреля
14:14 · Вторая лига Б
Капитан «Леон Сатурна» надеется прервать чёрную полосу команды
22 Апреля
14:35 · Вторая лига Б
Бояринцев ведёт переговоры с питерским «Динамо» эксклюзив
12 Апреля
17:47 · Россия. Премьер-лига
Казанский «Сокол» рискует закрыться и ни разу не сыграть во Второй лиге
17:26 · Россия. Премьер-лига
Марченко: «Мы «Шахтёр» рылом возили, но сейчас Зинченко в Лиге чемпионов с «Арсеналом», а я на Сахалине»
08 Апреля
17:35 · Вторая лига А
Василенко объяснил, почему он категорически против легионеров во Второй лиге
02 Апреля
15:57 · Вторая лига Б
«Дешам» посетил тренировку команды Второй лиги России – дело было 1 апреля видео
24 Марта
21:27 · Вторая лига Б
Рыков — о своём будущем: «Если человек амбициозен, он всегда хочет стать главным тренером»
23 Марта
18:09 · Вторая лига Б
Автобус «Севастополя» попал в ДТП
21 Марта
18:53 · Вторая лига Б
Бозов признался, что хотел бы поиграть в АПЛ под руководством Моуринью
Все новости