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Лапочкин оценил гол рукой во Второй лиге

12 Октября 2024 • 14:32 Комментировать
Динамо Барнаул
3:2
Сокол Казань

В матче Второй лиги между барнаульским «Динамо» и «Соколом» был забит гол рукой. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский судья Сергей Лапочкин. Он списал всё на человеческий фактор.

«Гол забит рукой. Это не какой-то скрытый момент, а рука поднята высоко. Судьи тоже люди и могут ошибиться. Тем более во Второй лиге работают в основном молодые ребята. Получают опыт, иногда совершая ошибки», - цитирует Лапочкина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Динамо» из Барнаула обыграло «Сокол» с результатом 3:2. То есть ошибка судьи явно повлияла на результат встречи. После гола рукой счёт на табло сменился с 1:0 на 2:0. Как известно, матч проходил на заснеженном поле.

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