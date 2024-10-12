Лапочкин оценил гол рукой во Второй лиге

В матче Второй лиги между барнаульским «Динамо» и «Соколом» был забит гол рукой. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский судья Сергей Лапочкин. Он списал всё на человеческий фактор.

«Гол забит рукой. Это не какой-то скрытый момент, а рука поднята высоко. Судьи тоже люди и могут ошибиться. Тем более во Второй лиге работают в основном молодые ребята. Получают опыт, иногда совершая ошибки», - цитирует Лапочкина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Динамо» из Барнаула обыграло «Сокол» с результатом 3:2. То есть ошибка судьи явно повлияла на результат встречи. После гола рукой счёт на табло сменился с 1:0 на 2:0. Как известно, матч проходил на заснеженном поле.