Во Второй лиге повторили «Руку Бога» - помог снег

В субботу во Второй лиге играли «Динамо» из Барнаула и «Сокол». Игра проходила на заснеженном поле – зимняя погода уже дошла до некоторых уголков России. Вероятно, именно снег поспособствовал тому, что судьи засчитали гол рукой. После верховой передачи с левого края игрок «Динамо» переправил мяч в сетку рукой, хотя правила это запрещают.

В итоге «Динамо» добилось победы со счётом 3:2. Гол рукой наводит на мысли о знаменитом голе, который Диего Марадона забил в ворота сборной Англии. Тогда игра проходила на самом высоком уровне – в четвертьфинале чемпионата мира. Тот гол Марадоны известен как «Рука Бога».