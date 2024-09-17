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Вторая лига Б

Комбаров рассказал о главной цели «Спартака-2»

17 Сентября 2024 • 15:33 Комментировать
Спартак-2
...
Балтика-БФУ
22.09 16:00

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о целях команды.

«Наша главная цель — воспитание молодых футболистов. Мы в этом направлении двигаемся, и думаю, что у нас неплохо получается», — приводит слова Комбарова Legalbet.

По итогам 23 сыгранных туров «Спартак-2» находится на второй позиции в турнирной таблице Второй лиги Б группы 2, имея в своей копилке 46 зачетных баллов.

В воскресенье, 22 сентября, вторая команда «Спартака» встретится со второй командой калиниградской «Балтики». Игра 24-го тура чемпионата должна будет стартовать в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Комбаров Спартак-2

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