Комбаров рассказал о главной цели «Спартака-2»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о целях команды.

«Наша главная цель — воспитание молодых футболистов. Мы в этом направлении двигаемся, и думаю, что у нас неплохо получается», — приводит слова Комбарова Legalbet.

По итогам 23 сыгранных туров «Спартак-2» находится на второй позиции в турнирной таблице Второй лиги Б группы 2, имея в своей копилке 46 зачетных баллов.

В воскресенье, 22 сентября, вторая команда «Спартака» встретится со второй командой калиниградской «Балтики». Игра 24-го тура чемпионата должна будет стартовать в 16:00 по московскому времени.