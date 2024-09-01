Пименов нашел работу в футбольном клубе «Орёл»

Экс-футболист сборной России и столичного «Локомотива», двукратный чемпион и обладатель Кубка страны Руслан Пименов назначен на должность заместителя директора по спортивной работе в ФК «Орёл», сообщает официальный сайт клуба. Команда выступает в третьей группе Дивизиона Б Второй лиги и является одной из самых посещаемых в ФНЛ.

Вступив в должность Пименов, в частности, отметил, что в клубе уже заложен большой фундамент и он с удовольствием ждет новой работы. А среди главных задач выделил переход собственных воспитанников в состав основной команды.

Руслан Пименов также является амбассадором Российского футбольного союза и экспертом на канале «Матч ТВ».