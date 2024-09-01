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Вторая лига Б

Пименов нашел работу в футбольном клубе «Орёл»

01 Сентября 2024 • 15:33 Комментировать

Экс-футболист сборной России и столичного «Локомотива», двукратный чемпион и обладатель Кубка страны Руслан Пименов назначен на должность заместителя директора по спортивной работе в ФК «Орёл», сообщает официальный сайт клуба. Команда выступает в третьей группе Дивизиона Б Второй лиги и является одной из самых посещаемых в ФНЛ.

Вступив в должность Пименов, в частности, отметил, что в клубе уже заложен большой фундамент и он с удовольствием ждет новой работы. А среди главных задач выделил переход собственных воспитанников в состав основной команды.

Руслан Пименов также является амбассадором Российского футбольного союза и экспертом на канале «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Пименов Орёл
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