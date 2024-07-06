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Вторая лига Б

В казанском «Соколе» объяснили, почему клуб продаётся на «Авито»

06 Июля 2024 • 19:36 Комментировать

Ильяс Минневалиев, который занимает должность спортивного директора казанского «Сокола», объяснил появление на «Авито» объявления о продаже клуба. По словам функционера, у спонсора больше нет возможности финансировать «Сокол».

«Это не шутка. Ситуация такова, что у нас нет возможности дальше финансировать «Сокол». У нашего главного спонсора нет денег для финансирования клуба», - цитирует Минневалиева Sport24.

Минневалиев отметим, что конкретных предложений по покупке «Сокола» пока что не поступало.

Как известно, казанский «Сокол» представляет Вторую лигу, то есть третий по рангу футбольный дивизион России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Казань Ильяс Минневалиев
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