В казанском «Соколе» объяснили, почему клуб продаётся на «Авито»

Ильяс Минневалиев, который занимает должность спортивного директора казанского «Сокола», объяснил появление на «Авито» объявления о продаже клуба. По словам функционера, у спонсора больше нет возможности финансировать «Сокол».
«Это не шутка. Ситуация такова, что у нас нет возможности дальше финансировать «Сокол». У нашего главного спонсора нет денег для финансирования клуба», - цитирует Минневалиева Sport24.
Минневалиев отметим, что конкретных предложений по покупке «Сокола» пока что не поступало.
Как известно, казанский «Сокол» представляет Вторую лигу, то есть третий по рангу футбольный дивизион России.
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