В «Соколе» дали комментарий о продаже клуба через «Авито»

На «Авито» появилось объявление о продаже казанского «Сокола», представляющего Вторую лигу. В клубе дали комментарий на этот счёт.

«Раз появилась новость о продаже клуба на Avito, значит, кто-то из владельцев дал это объявление. Я могу это только предполагать. Но каждый для себя сделает выводы из содержания этого объявления», - комментарий пресс-службы «Сокола» приводит на своих страницах «Чемпионат».

В «Соколе» добавили, что в настоящий момент команда находится в мини-отпуске. Футболисты соберутся 15 июля. На сегодняшний день игроки «Сокола» не получали информации о продаже клуба.

Отметим, что Вторая лига – это третий по рангу футбольный дивизион России.