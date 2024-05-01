Хатунцев знал, что забьёт «Твери»

После неудачного начала 2024 года «Леон Сатурн» переиграл на выезде «Тверь» со счётом 3:2. Победу команде из Раменского принесли голы Станислава Басырова (дубль) и Ильи Хатунцева.

«В первом тайме из-за моей ошибки нам забили гол, потому что я руками сыграл. Но потом я исправился. В раздевалке знал, что забью», - приводят слова Хатунцева «Вести Подмосковья».

Защитник добавил, что у него было еще два шанса отличиться в этом поединке. По мнению Хатунцева, этот успех был крайне важен для «Леон Сатурна», чтобы футболисты снова поверили в себя. К тому же он считает, что его партнеры могли побеждать с более уверенным перевесом в счете.