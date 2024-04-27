Капитан «Леон Сатурна» надеется прервать чёрную полосу команды

После двух неудач на старте 2024 года «Леон Сатурн» в воскресенье сыграет против «Твери» на выезде. Капитан подмосковной команды Станислав Басыров понимает большое значение предстоящего поединка.

- Нужно исправлять ситуацию. Очевидно, что победа для нас сейчас очень важна, - приводят слова Басырова «Вести Подмосковья».

Лидер «Леон Сатурна» добавил, что не может объяснить плохие результаты команды, но при этом не собирается всё списывать на невезение, а также обещает, что его партнеры приложат максимум усилий, чтобы исправит положение.