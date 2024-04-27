Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига Б

Капитан «Леон Сатурна» надеется прервать чёрную полосу команды

27 Апреля 2024 • 14:14 Комментировать

После двух неудач на старте 2024 года «Леон Сатурн» в воскресенье сыграет против «Твери» на выезде. Капитан подмосковной команды Станислав Басыров понимает большое значение предстоящего поединка.

- Нужно исправлять ситуацию. Очевидно, что победа для нас сейчас очень важна, - приводят слова Басырова «Вести Подмосковья».

Лидер «Леон Сатурна» добавил, что не может объяснить плохие результаты команды, но при этом не собирается всё списывать на невезение, а также обещает, что его партнеры приложат максимум усилий, чтобы исправит положение.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство Модрич сравнялся с Роберто Карлосом по матчам за «Реал» – выше только два неиспанских игрока
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
27 Апреля
14:14 · Вторая лига Б
Капитан «Леон Сатурна» надеется прервать чёрную полосу команды
22 Апреля
14:35 · Вторая лига Б
Бояринцев ведёт переговоры с питерским «Динамо» эксклюзив
12 Апреля
17:47 · Россия. Премьер-лига
Казанский «Сокол» рискует закрыться и ни разу не сыграть во Второй лиге
17:26 · Россия. Премьер-лига
Марченко: «Мы «Шахтёр» рылом возили, но сейчас Зинченко в Лиге чемпионов с «Арсеналом», а я на Сахалине»
08 Апреля
17:35 · Вторая лига А
Василенко объяснил, почему он категорически против легионеров во Второй лиге
02 Апреля
15:57 · Вторая лига Б
«Дешам» посетил тренировку команды Второй лиги России – дело было 1 апреля видео
24 Марта
21:27 · Вторая лига Б
Рыков — о своём будущем: «Если человек амбициозен, он всегда хочет стать главным тренером»
23 Марта
18:09 · Вторая лига Б
Автобус «Севастополя» попал в ДТП
21 Марта
18:53 · Вторая лига Б
Бозов признался, что хотел бы поиграть в АПЛ под руководством Моуринью
18:13 · Вторая лига Б
Воспитанник «Спартака» Бозов: «Моуринью сказал, что у меня большое будущее»
17:52 · Вторая лига Б
Игрок «Спартака-2» Бозов: «Комбаров ставит спартаковский футбол»
20 Марта
14:00 · Вторая лига Б
Подмосковные команды узнали первых соперников в 2024 году
15 Марта
15:22 · Вторая лига Б
«Леон Сатурн» назвал стоимость билетов и абонементов
28 Февраля
14:34 · Вторая лига Б
Широков – о Кононове: «Кто это?»
26 Февраля
19:41 · Россия. Премьер-лига
Сапета находится в расположении клуба Второй лиги
Все новости