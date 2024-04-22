Известный тренер Денис Бояринцев ведёт переговоры с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

46-летний Бояринцев находится без тренерской работы с конца ноября прошлого года после ухода из саратовского «Сокола».

Питерское «Динамо» выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России. В трёх прошедших матчах первенства команда смогла набрать три очка.

Как футболист Денис Бояринцев известен по выступлениям за многие клубы, в частности за московский «Спартак».