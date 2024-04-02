Канал «Архыз 24» показал сюжет о посещении главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом тренировки местной команды «Нарт», выступающей во Второй лиге. Сюжет вышел 1 апреля – в День смеха. Разумеется, главным героем был не Дешам, а человек, отдалённо похожий на рулевого «трёхцветных».

«Футболисты «Нарта» очень высокого уровня. Я впечатлён их техникой и физической подготовкой. Они на уровне лучших лиг мира. Думаю, они выиграют свой турнир», - сказал «Дешам» в сюжете.

Также якобы тренер сборной Франции похвалил игрока «Нарта» Эльдара Тхакокова, который «напомнил ему Антуана Гризманна».