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Вторая лига Б

«Дешам» посетил тренировку команды Второй лиги России – дело было 1 апреля видео

02 Апреля 2024 • 15:57 Комментировать

Канал «Архыз 24» показал сюжет о посещении главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом тренировки местной команды «Нарт», выступающей во Второй лиге. Сюжет вышел 1 апреля – в День смеха. Разумеется, главным героем был не Дешам, а человек, отдалённо похожий на рулевого «трёхцветных».

«Футболисты «Нарта» очень высокого уровня. Я впечатлён их техникой и физической подготовкой. Они на уровне лучших лиг мира. Думаю, они выиграют свой турнир», - сказал «Дешам» в сюжете.

Также якобы тренер сборной Франции похвалил игрока «Нарта» Эльдара Тхакокова, который «напомнил ему Антуана Гризманна».

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