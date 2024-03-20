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Вторая лига Б

Подмосковные команды узнали первых соперников в 2024 году

20 Марта 2024 • 14:00 Комментировать

Определён календарь матчей для групп 2 и 3 Второй лиги. Уже 7 апреля возобновится сезон для «Леон Сатурна» из Раменского. Команда отправится на выезд в Санкт-Петербург на матч со второй командой «Зенита». «Знамя Труда» стартует дома поединком против владимирского «Торпедо», сообщают «Вести Подмосковья».

Молодёжная команда «Химок» сыграет дома против белгородского «Салюта». «Композит», представляющий Павловский Посад, примет «Рязань». Команда из Долгопрудного, «Космос», в Тамбове сразится со «Спартаком». «Коломна» в гостях будет противостоять пензенскому «Зениту».

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