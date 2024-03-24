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Вторая лига Б

Рыков — о своём будущем: «Если человек амбициозен, он всегда хочет стать главным тренером»

24 Марта 2024 • 21:27 Комментировать
Звезда Санкт-Петербург
...
Динамо-2 Москва
06.04 17:00

Владимир Рыков, входящий в тренерский штаб второй команды московского «Динамо», высказался о своём будущем в тренерской карьере.

«Основная задача — работа во второй команде «Динамо». Работать главным тренером? Конечно. Если человек амбициозен, он всегда хочет стать главным тренером», — приводит слова Рыкова сайт телеканала «Матч ТВ».

При этом специалист заявил, что в настоящий момент ему тяжело сказать, когда он сможет приступить к работе главным тренером.

В рамках первого тура Второй лиги группы Б «Динамо-2» встретится на выезде со «Звездой». Встреча между командами запланирована на 7 апреля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Рыков Динамо-2 Москва

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