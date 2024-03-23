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Вторая лига Б

Автобус «Севастополя» попал в ДТП

23 Марта 2024 • 18:09 Комментировать

Автобус футбольного клуба «Севастополь» попал в дорожно-транспортное происшествие около населённого пункта Кошкельды (Чеченская Республика). В коллективе пострадавших нет, однако автобус эксплуатировать нельзя из-за повреждения лобового стекла.

Пресс-служба «Севастополя» отмечает, что сейчас команда ждёт другой автобус. В ближайшее время «Севастополь» продолжит путь домой.

Стоит напомнить, что из-за ужасного теракта в Красногорске матчи первого тура Второй лиги (третьего по рангу дивизиона России) были перенесены. «Севастополь» должен был сыграть на выезде против «Победы».

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Севастополь
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