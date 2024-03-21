Бозов признался, что хотел бы поиграть в АПЛ под руководством Моуринью

Защитник второй команды московского «Спартака» Никита Бозов ответил на вопрос, о чём он мечтает на данный момент.

«Если говорить о футбольных вещах, то заиграть в РПЛ, потом уехать в Европу... В Англию хотелось бы — к Жозе Моуринью, ха-ха!» — приводит слова Бозова издание «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что если говорить о чем-то личном, то здесь все банально: посадить дерево, построить дом и вырастить сына.

В первой половине текущего сезона 19-летний Бозов выступал за молодежную команду «Спартака», за которую сыграл в 19 матчах, забил два гола и записал на свой счет одну результативную передачу.

Воспитанник «Спартака» Бозов: «Моуринью сказал, что у меня большое будущее»