Воспитанник «Спартака» Бозов: «Моуринью сказал, что у меня большое будущее»

Защитник «Спартака-2» Никита Бозов вспомнил, как бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью приезжал на клубную базу «красно-белых».

«Честно говоря, о той встрече даже нечего вспомнить. Моуринью дал упражнение и сказал, что я молодец и у меня большое будущее!» — приводит слова Бозова «Спорт-Экспресс».

При этом футболист рассказал, что в детстве он был удивлен, ведь встретился с самим Моуринью, а сейчас он просто вспоминает это с улыбкой.

В первой половине сезона 19-летний Бозов выступал за молодежку «Спартака», где провел 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.