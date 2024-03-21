Игрок «Спартака-2» Бозов: «Комбаров ставит спартаковский футбол»

Футболист «Спартака-2» Никита Бозов высказался о наставнике команды Дмитрии Комбарове.

«Он ставит спартаковский футбол: все низом, через контроль мяча, быстрые передачи, взаимодействия. Постоянно просит нас играть так», — цитирует Бозова «Спорт-Экспресс».

При этом футболист отметил, что Комбаров является строгим тренером, который всегда требует вступать в борьбу, а не убирать ноги.

Напомним, «Спартак» возродил свою вторую команду только в конце прошлого года, пригласив на пост наставника своего бывшего капитана Дмитрия Комбарова.

С нового сезона «Спартак-2» будет выступать во Второй лиге.