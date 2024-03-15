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Вторая лига Б

«Леон Сатурн» назвал стоимость билетов и абонементов

15 Марта 2024 • 15:22 Комментировать

«Леон Сатурн» продолжает подготовку к возобновлению сезона во Второй лиге. Подмосковная команда провела спарринг с «Динамо» из Владивостока и уступила со счетом 0:1, несмотря на перевес по ходу противостояния.

Как сообщают «Вести Подмосковья», команда из Раменского усилила состав вратарем «Химок». Речь идет о 21-летнем футболисте Иване Тусееве, который доиграет сезон на правах аренды.

Также объявлены расценки на абонементы. Базовая цена - 3000 рублей до конца сезона, но также есть варианты. Что касается билетов на матчи, их стоимость составит от 100 до 300 рублей.

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Леон Сатурн
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