Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига Б

Раскрыто будущее экс-игрока «Ростова» Сапеты эксклюзив

28 Февраля 2024 • 21:30 Комментировать

Бывший полузащитник «Ростова» и «Пари НН» Александр Сапета может вернуться в профессиональный футбол.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 34-летний Сапета может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Динамо».

Напомним, последним профессиональным клубом хавбека была ульяновская «Волга», в составе которой он принял участие в десяти матчах и отметился одним забитым мячом. Сапета покинул команду в феврале 2023 года, после чего выступал в Медийной футбольной лиге.

«Динамо» Санкт-Петербург выступает во Второй лиге Б во второй группе. Старт нового сезона запланирован на 23 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Сапета Динамо Санкт-Петербург трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале «Барселона» приняла важное решение по Ямалю «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
14:34 · Вторая лига Б
Широков – о Кононове: «Кто это?»
26 Февраля
19:41 · Россия. Премьер-лига
Сапета находится в расположении клуба Второй лиги
22 Февраля
11:20 · Вторая лига Б
«Леон Сатурн» отправился на сбор в Мацесту
21 Февраля
17:51 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» перебрался во Вторую лигу
19 Февраля
19:30 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров рассказал, как будет играть его команда
19:16 · Россия. Премьер-лига
«Хайповые истории мне не интересны»: Дмитрий Комбаров исключил, что сыграет за «Спартак-2»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: «Иногда с удовольствием принимаю участие в тренировках»
10 Февраля
21:10 · Вторая лига Б
Самедов — о Дмитрии Комбарове: «У него есть всё, чтобы стать хорошим тренером»
09 Февраля
18:44 · Россия. Премьер-лига
Переговоры между «Зенитом» и ЦСКА по аренде Кругового продолжаются
07 Февраля
22:39 · Медиалига
ФК «Сахалинец» не нашёл спонсора и прекратил футбольную деятельность официально
01 Февраля
18:58 · Вторая лига Б
Во Второй лиге Б сыграют 11 новых клубов
27 Января
18:16 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» создали вторую команду официально
25 Января
17:33 · Вторая лига Б
Кирилл Комбаров: Брат не звал меня в «Спартак-2»
17:21 · Вторая лига Б
Кирилл Комбаров отреагировал на назначение брата в «Спартак-2»
23 Января
19:21 · Россия. Премьер-лига
«Сатурн» представил нового главного тренера официально
Все новости