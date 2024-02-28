Бывший полузащитник «Ростова» и «Пари НН» Александр Сапета может вернуться в профессиональный футбол.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 34-летний Сапета может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Динамо».

Напомним, последним профессиональным клубом хавбека была ульяновская «Волга», в составе которой он принял участие в десяти матчах и отметился одним забитым мячом. Сапета покинул команду в феврале 2023 года, после чего выступал в Медийной футбольной лиге.

«Динамо» Санкт-Петербург выступает во Второй лиге Б во второй группе. Старт нового сезона запланирован на 23 марта.