Широков – о Кононове: «Кто это?»

Прошлым летом Олег Кононов отработал всего лишь два месяца на посту главного тренера «Сатурна». Комментарий по поводу этого специалиста дал Роман Широков – генеральный директор и исполняющий обязанности тренера «Сатурна».
«Кто это?» - так ответил Широков на вопрос о том, читал ли он интервью Кононова после ухода из «Сатурна».
Также у Широкова спросили, почему он так относится к Кононову.
«Нет никакого отношения. Я же сказал, таких не знаю. У нас таких нет», - цитирует Широкова Sport24.
Отметим, что в январе Олег Кононов стал главным тренером московского «Торпедо». Команды выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе страны.
Бан пользователя