«Леон Сатурн» отправился на сбор в Мацесту

Во вторник футболисты «Леон Сатурна» отправились на первый выездной сбор для подготовки к возобновлению сезона. Команда будет заниматься в Мацесте до 6 марта. Дорога с Казанского вокзала должна занять около суток, и сегодня коллектив из Раменска должен прибыть на место. Как сообщают «Вести Подмосковья», вместе с командой отправились потенциальные новички.

Уже 24 февраля сатурновцы должны сыграть с молодежной командой «Сочи», 28-го числа - со «Строгино», а 6 марта - против «Космоса» (Долгопрудный). Планируется также поединок 2 марта, но пока соперник не назван.

Отметим, что предыдущие сборы «Леон Сатурн» проводил на базе в Кратово.