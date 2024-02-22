Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига Б

«Леон Сатурн» отправился на сбор в Мацесту

22 Февраля 2024 • 11:20 Комментировать

Во вторник футболисты «Леон Сатурна» отправились на первый выездной сбор для подготовки к возобновлению сезона. Команда будет заниматься в Мацесте до 6 марта. Дорога с Казанского вокзала должна занять около суток, и сегодня коллектив из Раменска должен прибыть на место. Как сообщают «Вести Подмосковья», вместе с командой отправились потенциальные новички.

Уже 24 февраля сатурновцы должны сыграть с молодежной командой «Сочи», 28-го числа - со «Строгино», а 6 марта - против «Космоса» (Долгопрудный). Планируется также поединок 2 марта, но пока соперник не назван.

Отметим, что предыдущие сборы «Леон Сатурн» проводил на базе в Кратово.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леон Сатурн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Де Брёйне принял решение по своему будущему Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гюлер принял решение о карьере в «Реале»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Свищёв высказался о возможном недопуске российских спортсменов на международные соревнования Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
22 Февраля
11:20 · Вторая лига Б
«Леон Сатурн» отправился на сбор в Мацесту
21 Февраля
17:51 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» перебрался во Вторую лигу
19 Февраля
19:30 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров рассказал, как будет играть его команда
19:16 · Россия. Премьер-лига
«Хайповые истории мне не интересны»: Дмитрий Комбаров исключил, что сыграет за «Спартак-2»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: «Иногда с удовольствием принимаю участие в тренировках»
10 Февраля
21:10 · Вторая лига Б
Самедов — о Дмитрии Комбарове: «У него есть всё, чтобы стать хорошим тренером»
09 Февраля
18:44 · Россия. Премьер-лига
Переговоры между «Зенитом» и ЦСКА по аренде Кругового продолжаются
07 Февраля
22:39 · Медиалига
ФК «Сахалинец» не нашёл спонсора и прекратил футбольную деятельность официально
01 Февраля
18:58 · Вторая лига Б
Во Второй лиге Б сыграют 11 новых клубов
27 Января
18:16 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» создали вторую команду официально
25 Января
17:33 · Вторая лига Б
Кирилл Комбаров: Брат не звал меня в «Спартак-2»
17:21 · Вторая лига Б
Кирилл Комбаров отреагировал на назначение брата в «Спартак-2»
23 Января
19:21 · Россия. Премьер-лига
«Сатурн» представил нового главного тренера официально
21 Января
17:09 · Вторая лига Б
Кечинов: «Желаю Комбарову, чтобы у него всё получилось в «Спартаке-2»
19 Января
22:25 · Россия. Премьер-лига
Круговой выставил видео с тренировки в «Зените-2»
Все новости